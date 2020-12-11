عازف في “دوزيم”: موت الغماري كان فجأة.. الأمر شكل لنا جميعا صدمة – فيديو

حزن، وآلم تعيشه القناة الثانية، وكل العاملين فيها، لرحيل زميلنا الصحافي، صلاح الدين الغماري، الذي توفي بشكل مباغث جراء أزمة قلبية، أنهت حياته عن عمر ناهز 50 سنة.

وقال الموسيقي في القناة الثانية، سعيد بنتيقة، إن موت الغماري شكل صدمة لجميع العاملين في القناة الثانية، كونه جاء دون سابق إنذار.

وساد حزن واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار خبر وفاة مقدم نشرة الأخبار، ومجلة “أسئلة كورونا”، وهو الذي كسب شهرة واسعة زمن الجائحة، بسبب برنامجه المذكور، ودخل عبره إلى جميع بيوت المغاربة.

وكان الغماري يحضر للظهور في برنامج جديد بعنوان “صوتكم”، برمجته القناة الثانية للبث ضمن استراتيجيتها الإخبارية الجديدة.

ونعت القناة الثانية في صفحتها الرسمية في فايسبوك، بعد منتصف ليلة أمس الخميس، الزميل الصحافي في القناة، صلاح الدين الغماري، وكتبت: ‏”ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الإعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد، وداعا صلاح..”.