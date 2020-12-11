أكثر 10 شعوب توتراً وحزناً بالعالم عام 2020.. مركز العراق سيُدهشك

فبحسب تقرير نشرته الشركة على موقعها، بعنوان " تقرير غالوب 2020 للعواطف"، والذي تم بعد إجراء استطلاع شارك فيه أكثر من 175 ألف شخص من 145 بلدا.

تم الاعتماد على طرح أسئلة تتعلق بمشاعر الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وتتعلق بخمس مشاعر وهي :التوتر، الغضب، الحزن، القلق، الألم النفسي، بحسب ما نقل موقع "عربي بوست".

