كشف تقرير أصدرته شركة "غالوب" الأمريكية المختصة في الاستشارات الإدارية وإدارة الموارد البشرية والإحصاءات، عن تواجد 3 دول عربية في قائمة أكثر 10 شعوب شعورا بالحزن والتوتر في العالم في عام 2020 من أصل 145 دولة شملها التقرير.
تم الاعتماد على طرح أسئلة تتعلق بمشاعر الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وتتعلق بخمس مشاعر وهي :التوتر، الغضب، الحزن، القلق، الألم النفسي، بحسب ما نقل موقع "عربي بوست".
تصدر العراق القائمة حيث صرح 51 في المئة من المشاركين عن شعورهم بهذه المشاعر، ليتصدر العراق القائمة من حيث المشاعر السلبية، فيما احتل لبنان المركز الثالث، والثاني عربيا، حيث أعلن 48 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عن شعورهم بهذه المشاعر، واحتلت تونس المرتبة الثالثة عربيا في القائمة بعدما أعلن 46 في المئة من المشاركين عن هذه المشاعر.
وجاء ترتيب الدول العشر بحسب الترتيب ونسب الشعور بالمشاعر الخمسة كالتالي:
العراق، 51 في المئة، رواندا 49 في المئة، لبنان وأفغانستان وتشاد، 48 في المئة، سيراليون وغينيا 47 في المئة، تونس وإيران وتوغو 46 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر 10 شعوب توتراً وحزناً بالعالم عام 2020.. مركز العراق سيُدهشك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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