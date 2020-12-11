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أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في غوغل هذا العام

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أعلن محرك البحث غوغل عن أبرز الكلمات والمواضيع التي تم البحث عنها خلال 2020، إذ كان نصيب كلمات "" و"كوفيد-19" الأكثر فيما بينها.

عالميا، كانت كلمة "Coronavirus" الأكثر بحثا على الإطلاق أيضا، والتي كانت ذروة البحث عنها في شهر آذار الماضي، تلاها البحث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، وتطبيق زووم، والدوري الهندي الممتاز للكريكت.

 

وكان البحث عن بيروت وإيران من بين أكثر كلمات الأخبار التي بحث عنها مستخدمي غوغل.

وعلى صعيد أسماء الأشخاص الذين بحث عنهم، كانت كالآتي: جو بايدن، وكيم جونغ اون، وبوريس جونسون، كاملا هاريس، توم هانكس.

وعلى صعيد الدول العربية، جاءت عمليات البحث الأكثر رواجا كما يلي:

-مصر
كوفيد-19
نتيجة الثانوية العامة 2020
دعم مصر
الانتخابات الأميركية

المكتبة الرقمية
مسلسل الاختيار
نصيحة عن فيروس كورونا
وظائف

مسلسل ما وراء الطبيعة

 


مدرستي
كوفيد-19
توكلنا
الهند مقابل نيوزلند
الانتخابات الأميركية
ترتيب الدوري السعودي
سهم أرامكو
نصائح كورونا
ترامب

-الإمارات
فيروس كورونا
الانتخابات الأميركية 2020
الدوري الهندي الممتاز للكريكت
تحديثات كورونا
نتائج انتخابات بيهار 2020
أيفون 12

بوابة التعلم الذكي
أن بي أيه

 

-الكويت
كورونا
الهند مقابل نيوزلندا
أخبار كورونا
أخبار الكويت
بوابة الكويت التعليمية
نصائح كورونا
تصريح خروج
مواقيت الصلاة في الكويت
منصة متى

 

-السودان
كورونا فيروس
ألافيس ضد
دراغون بول سوبر
طاسو
منال البدري
مسلسل البرنس

برشلونة ضد الريال
ياسمين صبري

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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