مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الجمعة، انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بعزبة بدر بمركز الغنايم في أسيوط، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لانتشال الجثامين.
تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم بورود بلاغ من أهالي عزبة بدر، بانهيار حفرة على أشخاص داخل أحد المنازل.
وأشارت التحريات الأولية، إلى انهيار بئر على "إبراهيم.م.ا"، و"محمد.س.م" أثناء البحث والتنقيب عن الآثار ما أدى إلى وفاتهم؛ فيما تكثف قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن الجثتين
جرى فرض طوق أمني بمحيط المنزل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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