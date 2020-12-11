صور.. تحرير 8 محاضر ضد منشآت تقدم "الشيشة" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة: نفذت الوحدة المحلية بمركز حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، حملات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق. كما أسفرت حملات الوحدة المحلية في مركز حوش عيسى عن إزالة 54 حالة إشغال طريق ومخالفات. كما جرى تحرير 8 محاضر مخالفة لمقاه ومصادرة 26 شيشة، لمخالفة الإجراءات الاحترازية، وقرارات مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا.

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