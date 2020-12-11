تشديد الرقابة على قواعد فيروس كورونا في لندن

شدد عمدة لندن، صادق خان، من الرقابة على قواعد فيروس كورونا، معلنا عن المزيد من مراكز الاختبارات في العاصمة، في مسعى لتفادي وضع المدينة تحت القيود الأكثر صرامة.

وقال مكتب خان في بيان إنه سيتم نشر حوالي 85 مركز اختبار جديد في أنحاء العاصمة، بما في ذلك 45 وحدة متنقلة، محذرا من "شتاء طويل في

انتظارنا".

هذا بالإضافة إلى خطط أعلنها وزير الصحة، مات هانكوك، يوم أمس الخميس، لإجراء اختبارات شاملة لتلاميذ المدارس الثانوية وأسرهم في أجزاء من لندن وفي مقاطعتي كينت وإيسكس.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن العاصمة البريطانية لديها أعلى نسبة إصابات بكورونا في

بريطانيا، مما يضعها في طريقها إلى مستوى الإغلاق العام الثالث، وهو المستوى الأشد ضمن ثلاثة مستويات من القيود، التي فرضتها الحكومة. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق جميع الحانات والمطاعم والأماكن الترفيهية المغلقة.

وقالت هيئة الصحة العامة في بريطانيا، يوم أمس، إن لندن سجلت 191.8 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان في الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر.

هذا بالمقارنة مع 158.4 في منطقة ويست ميدلاندز، حيث انخفض معدل الإصابات فيها أكثر من غيرها.