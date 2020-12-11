الكويت: شهادة التلقيح ضد كورونا شرطا أساسيا للسفر خارج البلاد

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية أن رافضي تلقي لقاح فيروس كورونا في الكويت سيواجهون "مأزقا جديا"، حيث أن شهادة التلقيح ستكون شرطا أساسيا للسفر خارج البلاد.

وبحسب الصحيفة، فقد وضعت وزارة الصحة الكويتية رابطا عبر موقعها الإلكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاحات كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد.

وأفادت الصحيفة بأن ذلك سيتطلب من صاحب العلاقة تسجيل رقم هاتفه وجواز سفره، ورقمه المدني والرقم التسلسلي خلف البطاقة المدنية، لضمان منحه شهادة تلقي اللقاح فور الانتهاء من ذلك، ليتمكن من

السفر لأي دولة.

وأوضحت أن هناك 5 فئات ستستثنى من تلقي اللقاح، هي: الحوامل، ومن هم دون 18 سنة، والمصابون بأمراض معدية، ومن تلقوا تطعيمات آخر 30 يوما، ومن يعانون الحساسية من بعض المأكولات والأدوية.

وفي ما يخص رافضي تلقي اللقاح من الفئات المشمولة بأخذه في المرحلة الأولى، قالت الصحيفة إن هؤلاء سيواجهون مأزق تقييد سفرهم إلى الدول التي ستشترط شهادة تلقي اللقاح لدخول أراضيها.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الخميس تسجيل 291 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 145495 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 910 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم شفاء 270 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء في البلاد 141259 حالة.

وأضافت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 72 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات

التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3326 حالة.

