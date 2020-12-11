اليونان ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة ضد تركيا

رحبت اليونان، بقرار قادة الاتحاد الأوروبي بإعداد عقوبات ضد الأتراك المشاركين في التنقيب عن الغاز قبالة السواحل القبرصية واليونانية كتحذير قوي لتركيا لكي تغير سلوكها.

وقالت مصادر حكومية، حسبما أوردت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الجمعة - "إن أوروبا تأخذ الأمور خطوة تلو الأخرى .. لقد قامت بالشيء ذاته في هذا المجلس (الأوروبي) اتخذت خطوة جديدة فيما يعد تحذيرًا قويًا لتركيا لكي تغير سلوكها".

واتفق القادة الأوروبيون أمس على إعداد عقوبات محددة

ضد الأتراك الذين شاركوا أو خططوا للتنقيب عن الغاز قبالة قبرص واليونان، ما يعتبره التكتل الأوروبي أمرًا غير مصرح به.يذكر أن التوترات اشتعلت في أغسطس الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة استكشاف إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وأيضًا في المياه اليونانية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وحاول الاتحاد الأوروبي التفاوض لتسوية الأمر ولكن لم يفلح.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، على فرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية.

وقال أحد المصادر الدبلوماسية، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".

وستوضع لائحة بالأسماء التي ستطالها العقوبات في الأسابيع المقبلة، وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول الـ27 في بروكسل.

وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "كي يقدم لهم تقريرا وأعطى القادة الأوروبيون تفويضا لوزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، "كي يقدم لهم تقريرا