لقاحات كورونا تثير الجدل … هل سيحصل عليها السياسي قبل المسن؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 01:16 مساءً - منذ أن أعلنت شركات الادوية عن فعالية الللقاحات والبدء فعليا بتطيعم العديد من الأشخاص، أثار موضوع التطعيم جدلا واسعا حول الفئة الأكثر أولوية في أخذ اللقاح.

ففي بريطانيا، التي أصبحت أول دولة في العالم تبدأ عمليات التحصين بلقاح تم اختباره بالكامل، هذا الأسبوع، كانت المتقاعدة مارغريت كينان البالغة من العمر 90 عامًا أول شخص يحصل على حقنة من لقاح فايزر / بيوينتيك يوم الثلاثاء.

وفي إسرائيل، حيث وصلت الجرعات الأولى من اللقاح نفسه عبر الطائرة يوم الأربعاء، كان أول شخص يتلقى اللقاح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البالغ من العمر 71 عاما، حيث قال نتنياهو لدى استقباله شحنة اللقاح في المطار ”أود أن أكون مثالا شخصيا“.

ووفق صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، لا تختلف تجربة المملكة المتحدة وإسرائيل على فارق السن بين كينان ونتنياهو، بل هناك عدة عوامل من بينها أن نتنياهو هو الرجل الأكثر شهرة في إسرائيل، وهو رئيس الوزراء الأطول خدمة في البلاد ويعيش حياة رفاهية وثراء، في حين لم يكن اسم كينان معروفا حتى يوم الثلاثاء، فقبل أن تتقاعد، عملت كمساعدة في متجر مجوهرات، وكانت عرضة للإصابة بالمرض وليست ثرية أو مشهورة، وهذه الفجوة بين ظروفها وظروف نتنياهو تعتبر بمثابة تذكير بأوجه عدم المساواة التي قد يجلبها توزيع اللقاحات.

جدل الأولوية

ومع احتمال نقص جرعات اللقاح لبعض الوقت، تعتبر طريقة توزيعها موضع جدل مهم، حيث يجادل البعض بأن منع الوفيات ينبغي أن يكون الأولوية، وفي هذه الحالة من المفترض أن تذهب اللقاحات إلى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بمن فيهم المسنون مثل كينان، أولاً.

في حين يزعم آخرون أنه من الأفضل التركيز على انتشار الفيروس، وهذا يعني تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل عمال الخطوط الأمامية كالأطباء وعمال التوصيل للمنازل.

إلا أن هناك مخاوف حول وضع الأثرياء والأقوياء، حيث قال أرماند أرتون، مؤسس شركة آرتون كابيتال، وهي شركة استشارية في مجال المواطنة تعمل مع أشخاص أثرياء، إن البعض قد يذهب إلى أبعد الحدود للحصول على لقاح إذا كان ذلك سيحسن نوعية حياتهم، وشرح: ”هناك سوق سوداء لكل صناعة تقريبا“.

ومع ذلك، أشار آرثر كابلان، أستاذ أخلاقيات البيولوجيا في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك والمدير المؤسس لشعبة أخلاقيات الطب، إلى أن تعهد نتنياهو بتلقي التلقيح أولا، ليس مجرد حالة تخطي للصف، وشرح أن حصول نتنياهو على اللقاح أولاً في إسرائيل ليس مقبولا أخلاقيا فحسب، بل مرغوب فيه في الواقع.

وقال كابلان: إن أي زعيم عالمي في عمر نتنياهو أو في مجموعة خطر مماثلة لأسباب صحية أخرى يجب أن يحذو حذو الإسرائيليين علنا، وشرح: ”يجب أن يقولوا، أنا عمري 71 عاما، وهذا هو السبب في حصولي على اللقاح، وليس لأنني سياسي، أود أن أرى أشخاصا من مختلف الأطياف السياسية يتلقون اللقاح“.

العزوف عن اللقاح

وعلى الرغم من كل القلق المتعلق بالإنصاف في توزيع اللقاحات، هناك أيضا مخاوف شديدة بشأن التردد في تلقي اللقاحات، فعلى الرغم من أن الفيروس التاجي قد قتل 1.5 مليون شخص على مستوى العالم، فقد استغلت حركات مكافحة التطعيم وسائل التواصل الاجتماعي والقلق العام لنشر المخاوف بشأن اللقاحات.

فهناك أولئك الذين يعتقدون أن التطعيمات الجماعية هي مؤامرة حاكها بيل غيتس لتركيب رقائق في دمائنا، وهناك العديد من الآخرين الذين يترددون ببساطة في أخذ لقاح جديد لا يفهمونه، خوفا من التداعيات التي قد تلحق ذلك والأعراض الجانبية.

وأظهر هذا الأسبوع، استطلاع للرأي أجراه مركز أسوشيتيد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة، أن نصف الأمريكيين فقط قالوا إنهم سيتلقون اللقاح؛ وقال ربع الأمريكيين إنهم لن يتلقوا اللقاح على الإطلاق.

ومن شأن الآثار الجانبية قصيرة المدى، والتي تعتبر متوقعة على نطاق واسع بين المجتمع الطبي، أن تثير قلق بعض الناس.

وأشار كابلان إلى أن الحكومة البريطانية أمرت يوم الأربعاء، المستشفيات بعدم إعطاء اللقاح لمن يعانون من ردود فعل تحسسية شديدة.

وأثار تطوع نتنياهو ردود فعل متباينة في إسرائيل، ولكن بعض الخبراء الطبيين قالوا إنها خطوة إيجابية في كيان لديه تاريخه الخاص من التردد في تلقي اللقاحات، وقال هاغاي ليفين، أستاذ علم الأوبئة في جامعة هداسا: ”سيكون الشك قضية مهمة؛ لأن عملية التطوير كانت سريعة جدا“.

ومع ذلك، لا تعتبر هذه المسألة معادلة بسيطة، وبعض الذين يرغبون في أن يكونوا قدوة قد يؤدون لنفور أولئك الذين يرغبون في إقناعهم.

وقالت جولي ليسك الخبيرة في مجال اللقاحات في جامعة سيدني: ”الجمهور حساس لظهور أشخاص ليسوا على لائحة الأولويات وهم يتخطون قائمة الانتظار“.

أول المتطوعين

ولم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي أول زعيم عالمي يأخذ لقاح فيروس كورونا، ففي الشهر الماضي، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، البالغ من العمر 71 عاما، عن تلقيه جرعة من لقاح كورونا.