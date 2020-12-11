شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 47 ثانية - 1:39 مساءً, 11 ديسمبر 2020 م انتهك الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي سيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية خارقا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أنه سجّل 4 خروقات جوية من قبل طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب، مبينًا أنه جرى متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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