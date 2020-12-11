الاتحاد الأوروبي يهدد بتوسيع دائرة العقوبات على تركيا

وأكد الاتحاد في بيان احتمالية استهداف المزيد من الأفراد، وربما إدراج بعض الشركات والمنظمات الحكومية على قائمة العقوبات، "إذا استمرت أنقرة في التنقيب بالمتوسط".

وجدد التزامه بالدفاع عن مصالحه ومصالح دوله الأعضاء و"كذلك الحفاظ على الاستقرار الإقليمي"، مبينا أنه "سيسعى للتنسيق بشأن الأمور المتعلقة بتركيا والوضع في شرق البحر المتوسط مع الولايات المتحدة".



وكان زعماء دول الاتحاد، أعربوا في بيان صدر خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، عن التزامهم بحماية جميع دول التكتل ودعم الاستقرار الإقليمي.

كما وجهت القمة المجلس الأوروبي بوضع قائمة سوداء إضافية، بناء على القرار الذي تم تبنيه في 11 نوفمبر العام الماضي بشأن "الإجراءات التقييدية بسبب أنشطة تركيا غير الشرعية في المتوسط"