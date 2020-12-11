الكاظمي يوجه بفتح نافذة خاصة بالمؤسسات الحكومية لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بفتح نافذة خاصة في المؤسسات الحكومية لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت وسائل إعلام حكومية، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بفتح نافذة خاصة في المؤسسات الحكومية كافة لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة". يشار إلى أن الحكومة العراقية تصدر بين حين وآخر قرارت تتعلق بتسهيل الإجراءات الخاصة بالمراجعات في الدوائر الرسمية، التي غالباً ما ترد شكاوى عنها بسبب الروتين المتّبع.

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