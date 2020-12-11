السهيل تدعو لمساعدة العراق بإعمار مناطقه المحررة وترميم مواقعه الأثرية

وذكر بيان للسفارة تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "سفارة جمهورية العراق في روما نظمت بالتعاون مع بعثة جامعة الدول العربية وجامعة (لاسابينزا) الإيطالية والبعثة الاثارية الايطالية في كردستان العراق MAIKI دعوة لأصحاب السعادة سفراء الدول العربية لدى الجمهورية الإيطالية ودولة الفاتيكان، بمناسبة اختتام معرض الصور الفوتوغرافية تحت عنوان (تاج نارسه) في متحف جامعة (لاسابينزا) الإيطالية، والذي عرض عدداً من الصور الفوتوغرافية مثلت أنشطة البعثة الاثارية الايطالية في العراق MAIKI التابعة للجامعة والمتعلقة بالتنقيب وحفظ وصون الآثار في مناطق كردستان العراق".وأضاف البيان أنه "تلبية لهذه الدعوة حضر كل من رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في روما وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير سلطنة عمان وعدد من اصحاب السعادة سفراء الدول العربية وممثلي السلك الدبلوماسي لدى إيطاليا ودولة الفاتيكان".

وتابع أن "هذه الفعالية الثقافية تزامنت مع ذكرى يوم النصر العراقي، وهي مناسبة وطنية رسمية ترمز لذكرى انتصار العراق على العصابات الإرهابية (داعش الارهابي) في 10/12/2017، وقد عبرت السفارة عن سعادتها بان تشارك احتفالها بيوم النصر على هامش المعرض على ارض متحف جامعة (لاسابينزا) الإيطالية العريقة وعدتها رساله تقدير واحترام لجهود ايطاليا حكومةً وشعباً ومؤسسات وشخصيات اكاديمية وثقافية لما قدموه من مساعدة للعراق في المجالات كافة و في حفظ وترميم الآثار العراقية واعادة القطع الاثرية المهربة".



وأشار البيان إلى أن "السهيل وجهت بهذه المناسبة رسالة دعت فيها إلى مساندة العراق على كافة الأصعدة، فالعراق كما يحتاج إلى دعم ومساندة في خططه لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم برامجه لاعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم، يحتاج أيضا إلى كافة أشكال المساندة والدعم في اعمار وترميم ما تم تدميره من معالم ومواقع اثارية لارثه الحضاري والثقافي الذي يعد ملكا للبشرية والانسانية جمعاء".