السهيل تدعو لمساعدة العراق بإعمار مناطقه المحررة وترميم مواقعه الأثرية

سفيرة العراق لدى ايطاليا، صفية طالب السهيل، إلى مساعدة العراق بإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم برامجه لاعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم، فضلاً عن ترميم المواقع الأثرية المدمرة.
وأضاف البيان أنه "تلبية لهذه الدعوة حضر كل من رئيسة بعثة جامعة الدول العربية في روما وعميد السلك الدبلوماسي العربي سفير سلطنة عمان وعدد من اصحاب السعادة سفراء الدول العربية وممثلي السلك الدبلوماسي لدى إيطاليا ودولة الفاتيكان".
وتابع أن "هذه الفعالية الثقافية تزامنت مع ذكرى يوم النصر العراقي، وهي مناسبة وطنية رسمية ترمز لذكرى انتصار العراق على العصابات الإرهابية (داعش الارهابي) في 10/12/2017، وقد عبرت السفارة عن سعادتها بان تشارك احتفالها بيوم النصر على هامش المعرض على ارض متحف جامعة (لاسابينزا) الإيطالية العريقة وعدتها رساله تقدير واحترام لجهود ايطاليا حكومةً وشعباً ومؤسسات وشخصيات اكاديمية وثقافية لما قدموه من مساعدة للعراق في المجالات كافة و في حفظ وترميم الآثار العراقية واعادة القطع الاثرية المهربة".
وأشار البيان إلى أن "السهيل وجهت بهذه المناسبة رسالة دعت فيها إلى مساندة العراق على كافة الأصعدة، فالعراق كما يحتاج إلى دعم ومساندة في خططه لإعادة إعمار المناطق المحررة ودعم برامجه لاعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكناهم، يحتاج أيضا إلى كافة أشكال المساندة والدعم في اعمار وترميم ما تم تدميره من معالم ومواقع اثارية لارثه الحضاري والثقافي الذي يعد ملكا للبشرية والانسانية جمعاء".
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