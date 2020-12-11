إصابة شخصين في هجوم إرهابي جنوبي روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية عن مصدر أمني وقوع انفجار نفذه انتحاري على الأغلب أمام مبنى الأمن الفيدرالي جنوبي روسيا. وبحسب المصادر عينها فإن الحادث الذي وقع بقره تشاي شيركيسيا أسفر حتى اللحظة عن إصابة شخصين على الأقل جرى نقلهما لمستشفى قريب. وأواخر شهر أكتوبر تشرين الثاني الماضي أعلنت روسيا تفكيك خليتين إرهابيتين في القوقاز. وقال جهاز الأمن الاتحادي حينها إن عناصره تمكنت من كشف وتصفية خليتين لإرهابيين دوليين في جمهوريتي قراشايفو شركيسيا وداغستان من 20 عنصرا وأشار إلى أن الخليتين تتبعان جماعة "التكفير والهجرة" وأنهما ضمتا 20 عنصرا بالقوقاز.

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