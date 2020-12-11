شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف طارق يحيى بسبب هجومه على إدارة الزمالك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة ـ الخليج

أكد فوزي العريان، المستشار القانوني بنادي الزمالك، أنه تم إبلاغه من المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، بإيقاف طارق يحيى المشرف العام على قطاع الناشئين، وإحالته للتحقيق؛ لما بدر منه تجاه اللجنة في برنامج زمالكاوي المذاع على قناة نادي الزمالك؛ وذلك بعدما أدلى طارق يحيى بتصريحات مهاجماً فيها اللجنة التى تُدير القلعة البيضاء.

استغرب طارق يحيى نجم الزمالك السابق، من الأحداث التي يشهدها نادي الزمالك كل يوم من خلافات واستقالات وإعلان عن صفقات والتراجع عنها، وقال طارق يحيى خلال تقديمه لبرنامج «زملكاوي» المذاع على قناة الزمالك: «مش قادر أفهم إيه اللى بيحصل في الزمالك، تراجع عن الصفقات بعد موافقة باتشيكو واللاعيبه مضت على العقود وفي الآخر نرجع عنها، واتفقت مع فرجاني ساسي على التجديد وحددت الموعد وفي الآخر تأجل الاجتماع».



وأضاف طارق يحيى: «كل يوم خناقات وتصريحات واستقالات وتخبط مش عارف فيه ايه، وجمهور الزمالك هو اللي بيدفع الثمن في الآخر وليه يسمع هذه الأخبار كل يوم، ولازم عندما تتكلم لازم تحترم عقولهم وأنا آسف مش لاقي أي تعليق غير اللي بقوله والله يكون في عون الجماهير».





وأوضح طارق يحيى: «اللي مش قادر يدير نادي الزمالك يمشي، وأنا بقول كدة في قناة الزمالك وشغال في الزمالك، ولو مفيش اتفاق بينكم سيبوا الإدارة وامشوا ولازم يكون فيه تكاتف هذه الأيام مش كل يوم نسمع حاجة وعكسها»