شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنونى فى جرائم القتل بتركيا.. تسجيل 137 حادثا أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى جمزة أكوش إلجازدى أن 72 ألفًا و512 شخصًا ارتكبوا جرائم قتل على مدى السنوات الـ11 الأخيرة فى تركيا، مضيفة فى تقرير أعدته حول معدلات الجريمة فى تركيا أن البيانات تكشف أن 137 شخصًا يحاولون القضاء على حق شخص آخر فى الحياة أسبوعيًا، أما العقوبات فليست رادعة، كما كشف موقع تركيا الآن.

وأوضح تقرير نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي ارتفاع عدد المحكوم عليهم بنسبة 532% في عام 2019 مقارنة بعام 2009، ففي حين ارتكب 1514 شخصًا جرائم قتل في عام 2009، ارتفع هذا العدد إلى 9574 في عام 2019، ما يكشف دخول 26 شخصًا إلى السجون يوميًا، فضلًا عن إدانة 18 ألف و906 أشخاص بجرائم قتل في الفترة (2018- 2019).

وقالت إلجازدى إنه ليس من الغريب أن يكون جميع المدانين تقريبًا من الرجال في بلدنا، إذ تكشف الإحصاءات أن 98% ممن ارتكبوا جرائم قتل في 2019 كانوا رجالًا، مع تزايد معدلات قتل الإناث.

ووفقًا للتقرير ارتكب 12 من كل 100 شخص تعرضوا للسجن في 2019 جريمة أدت لإصابة آخرين، وبينما سُجن 7 آلاف و647 شخصًا في عام 2009 ارتفع هذا العدد بنسبة 356 % في 2019.

وأوضح تقرير إلجازدى أنه جرى سجن واعتقال 6 آلاف و988 شخصًا، لتورطهم في جرائم بالأسلحة النارية والسكاكين عام 2019، وفي العام الماضي، كان 134 شخصًا يتعرضون للسجن أسبوعيًا بتهمة استخدام البنادق والسكاكين، وارتفع عدد المسجونين بهذه التهمة بنسبة 196 %.

وفي عام 2019، كان يتم اعتقال 16 شخصًا يوميًا، و111 شخصًا في الأسبوع في تركيا، بتهمة ارتكاب جرائم جنسية، وارتفع عدد الأشخاص المدانون في جرائم جنسية، من 562 في عام 2009، إلى 5758 شخصًا في 2019، بنسبة زيادة 932%.

كما ارتفع عدد المسجونين بتهم جنسية بنسبة 6% فى 2019، مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ 281 ألفًا و605 أشخاص، ومقارنة بعام 2009 ارتفع المعدل بنسبة 278 %.