شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة صهر الشاطر الهارب وقيادي إخواني في إسطنبول لإصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى باسطنبول التركية أيمن عبد الغني القيادي الإخواني الهارب، زوج ابنة خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية، وطه نافع، أحد عناصر الإخوان الهاربين في تركيا، وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا في تركيا، حسبما نشر عدد من قيادات الجماعة الإرهابية.

وقال القيادى الإخواني الهارب، قطب العربي، عبر صفحته "فيس بوك" :" صدمتان ثقيلتان في ليلة واحدة وفاة المهندس أيمن عبد الغني أمين شباب حزب الحرية والعدالة والمهندس طه نافع وكيل وزارة الري سابقا وكلاهما توفي بعد معاناة مع الكورونا"

ويعد أيمن عبد الغني واحدا ضمن المتورطين في عمليات تهريب أموال وعناصر الإخوان لتركيا، أصيب بكورونا قبل أيام وتم نقله للمستشفى لكنه توفى متاثرا بمضاعفات الفيروس.

واسمه بالكامل أيمن أحمد عبد الغني حسنين، من مواليد نوفمبر 1964، شقيق الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان الإرهابية، ومسؤول القسم السياسي السابق بالجماعة، كما يعتبر والده من الرعيل الأول للجماعة الإرهابية، وكان معروفاً بعلاقته الوطيدة بمؤسس التنظيم حسن البنا.

هرب عبد الغني خارج مصر بعد ثورة 30 يونيو إلى قطر هرباً من الأحكام القضائية والملاحقات الأمنية، التي كانت تلاحقه بعد مشاركته في اعتصامي رابعة العدوية وعدد من العمليات الإرهابية داخل وخارج القاهرة، وانتقل بعدها إلى تركيا

تورط عبد الغني وعدد من قيادات الجماعة الفارين لتركيا في إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، بالإضافة إلى تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بتركيا.

وبحسب تحريات الأمن الوطني المصري التي نشرت في سبتمبر 2014، في قضية كتائب "حلوان"، كشفت أن "عبدالغني" هو رأس الحربة داخل التنظيم الإخواني، حيث شكل مخططاً حركياً يحمل مسمى "فرق الردع"، وهو المكلف بالتواصل مع عدد من كوادر التنظيم الإخواني بأحياء "حلوان وعين شمس والمطرية" ومدهم بتفاصيل مخططهم الحركي الجديد وسيناريو الفوضى الأمنية المستهدف تنفيذها، وتدبير الدعم المالي اللازم.