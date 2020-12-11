قضاء هونج كونج يتهم قطب الإعلام بالتواطؤ مع قوى أجنبية

وجه القضاء في هونج كونج اتهامًا لرجل الأعمال جيمي لاي الذي يعد من شخصيات حركة الدفاع عن الديمقراطية اليوم الجمعة، بالتواطؤ مع قوى أجنبية باسم قانون الأمن القومي.

وقالت الشرطة في بيان في نهاية تحقيق شامل أجرته أجهزة الشرطة المسؤولة عن الأمن القومي اتهم رجل يبلغ من العمر 73 عاما بالتواطؤ مع دولة أجنبية

أو مع عناصر خارجية.

وأضاف أن تؤاطؤه جاء من أجل تعريض الأمن القومي للخطر.

يشار إلى أن بكين ندّدت يوم الثلاثاء، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا على مسؤولين صينيين تتّهمهم واشنطن بالتورّط في حملة القمع في هونج كونج، واصفة الخطوة الأمريكية بأنها "جنونية ودنيئة"، في موقف من شأنه أن يفاقم التدهور الذي تشهده العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأمس الاثنين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولاً صينيًا، متوعّدة بكين بتدفيعها ثمنا باهظا على خلفية تماديها في حملة القمع في هونج كونج.

وقالت هوا في مؤتمرها الصحفي اليومي، إن حكومة الصين وشعبها يبديان استنكارًا شديدًا ويدينان بشدة السلوك الأمريكي الوقح وغير العقلاني والجنوني والدنيء.

ولاحقا استدعت الخارجية الصينية القائم بالأعمال الأمريكي لاستيضاح موقف واشنطن.

واعتبرت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينج، أن الخطوة الأمريكية تنطوي على "نوايا دنيئة للتدخل في الشؤون الداخلية الصينية".