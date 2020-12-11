285 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

صرح وزير الصحة الأوكراني، مكسيم ستيبانوف، بتسجيل رقم قياسي يومي جديد بعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 285 حالة وفاة.

وأوضح الوزير أن الرقم القياسي السابق البالغ 276 حالة وفاة سجل قبل يومين في 9 ديسمبر.

كما أفاد بتسجيل 13514 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة

الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 872228 حالة، بينها 14755 حالة وفاة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 69.14 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و575595 ، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر

من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

كما أظهر إحصاء لرويترز، يوم الخميس، أن أكثر من 68.45 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.