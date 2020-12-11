الصين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا بينها 6 حالات بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، عدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة منها 6 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 86 ألفا و688 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 آلاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع أربع حالات في مقاطعة سيتشوان وحالتين في مقاطعة هيلونغجيانغ، فيما جاءت

الحالات الوافدة من الخارج بواقع خمس حالات في شنجهاي، وثلاث في قوانغدونغ وواحدة في يونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3989 حالة غادر منها 3743 حالة المستشفيات بعد شفائهم.



وأضافت اللجنة أن 8 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81762 شخصا، مشيرة إلى أن 6708 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.



وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 7 حالات جديدة بدون أعراض بينها ست حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 200 حالة منها 191 وافدة من الخارج.



وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7291 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 114 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 724 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5900 مريض في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 590 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.