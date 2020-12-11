هولندا: إصابات كورونا تصل إلى 595 ألفاً و473



سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 595 ألفاً و473 حالة إصابة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بالفيروس بلغ 9 آلاف و985.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 7651 من المصابين.

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 41 أسبوعاً.

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