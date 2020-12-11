ماكرون يمنح السيسي أرفع وسام فرنسي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 ديسمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ ساعتين

خلال زيارته الرسمية لباريس، قدم الرئيس إيمانويل ماكرون أرفع وسام فرنسي إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ونشرت الرئاسة المصرية صورا للمراسم.

ولم يكن تسليم السيسي الوسام مدرجا على البرنامج الرسمي لزيارته ولا العشاء التكريمي الذي أقيم على شرفه للمناسبة.

وأثار منح الرئيس السيسي وسام جوقة الشرف في خطوة دانها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب القمع في بلده، انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر في محيط الرئيس الفرنسي إن منح هذا الوسام يندرج في إطار “المراسم المفروضة” خلال زيارة الدولة.

وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن “تبادل الأوسمة هو أحد العناصر التقليدية لزيارات الدولة النادرة إلى فرنسا التي لا يتجاوز عددها الواحدة أو الاثنتين كل عام إلى فرنسا. وأوضح أنه لأن الزيارات يقوم بها رؤساء دول فهم يمنحون أرفع الأوسمة.