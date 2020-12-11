شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باكستان والصين.. مناورات جوية مشتركة لتبادل الخبرات القتالية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 11:14 صباحًا, 11 ديسمبر 2020 م المناطق - وكلات تجري القوات الجوية الباكستانية مناورات مشتركة مع نظيرتها الصينية لتبادل الخبرات القتالية.

وأوضح بيان صادر عن القوات الجوية الباكستانية أن المناورات التي تحمل اسم “شاهين ـ 9” انطلقت يوم الأربعاء الماضي في إحدى القواعد الجوية الباكستانية بمشاركة وحدات من القوات الجوية الباكستانية والصينية، تشمل على الطيارين ومراقبي الدفاع الجوي، وطاقم أرضي فني.

وأضاف أن هذه التمارين التي ستستمر عدة أيام تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية الباكستانية ونظيرتها الصينية.

كانت هذه تفاصيل خبر باكستان والصين.. مناورات جوية مشتركة لتبادل الخبرات القتالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.