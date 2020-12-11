شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجّل 29875 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 29875 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 598 وفاة. وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية أن إجمالي المصابين ارتفع إلى 1​​​.272.078 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 20970 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 942 ألفا منذ انتشار الوباء في البلاد.

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