أمطار غزيرة وثلوج .. تعرف على طقس العراق خلال الأسبوع المقبل

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة، أن يشهد العراق تساقط أمطار غزيرة وثلوج في بعض المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة.

وقال محمود عبد اللطيف، رئيس منبئين جويين أقدم بالهيئة، في حديث لـ الخليج 365، "بعد أن تتأثر بلاد الشام بأمطار غزيرة وثلوج هذه الأيام بسبب المنخفض الجوي للبحر المتوسط ذي المنشأ الأوروبي والذي ترافقه كتلة هوائية باردة، سيسبب أمطاراً متوسطة أقصى شمال البلاد الاثنين 14 كانون الأول 2020 ويتعمق التأثير الثلاثاء 15 كانون الأول".



وأضاف عبد اللطيف، أن "ذلك سيسبب أمطاراً غزيرة وثلوجاً أقصى شمال البلاد (دهوك، زاخو، شمال الموصل)، ومتوسطة شمال شرق البلاد (أربيل، السليمانية، خانقين، كركوك)، وأمطار خفيفة في (بغداد، الأنبار، الحلة، الكوت، العمارة، السماوة، كربلاء، النجف)".