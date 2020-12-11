شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % منحا دراسية مجانية بجامعة شرم الشيخ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقا للقرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 661 لسنة 2020 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة شرم الشيخ" يكون للجامعة شخصيتها الاعتبارية الخاصة، ويكون مقرها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، وتتكون الجامعة من كليات (الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، الإدارة والاقتصاد، الطب البشرى، السياحة والفنادق، العلاج الطبيعى، التمريض، كلية الدراسات العليا).

وفيما يلي نستعرض موقف الجامعة من المنح الدراسية وفقا للقرار.

تخصص الجامعة - بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقا للشروط التي تحددها الوزارة - منحا دراسية مجانية بنسبة (10%) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويا، وذلك لكل كلية على حدة

وتمنع الجامعة درجات الليسانس، البكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية

ويكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعى وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل وإلا ألغى ترخيص إنشاء هذه الكلية، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

ويهدف القرار للإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، والاستفادة بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.