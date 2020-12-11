الطقس البارد ساعد بالسيطرة على حريق جزيرة فريزر الأسترالية

سيف اليزيد - مازال حريق نشب في عدة مواقع في جزيرة فريزر الأسترالية المدرجة على قائمة التراث تحت السيطرة، اليوم الجمعة، بعد انخفاض في درجات الحرارة وهطول الأمطار في الأيام الأخيرة مما ساعد في تعزيز جهود احتواء الحريق.

ومن المتوقع أن تستمر الظروف المواتية خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى الأسبوع المقبل، حسبما صرح المتحدث باسم خدمات الطوارئ والحرائق في كوينزلاند اليوم الجمعة.

ويشتعل الحريق في الجزيرة السياحية الشهيرة قبالة ساحل كوينزلاند منذ منتصف أكتوبر، وتسبب في إتلاف أكثر من نصف المتنزه الوطني المُدرج على قائمة التراث العالمي.

وتسببت موجة الحر الأسبوع الماضي في زيادة نطاق الحريق وشدة النيران.

وتمكن رجال الإطفاء الاثنين الماضي من إنقاذ بلدة "هابي فالي" على الجانب الشرقي من الجزيرة بعد أن وصل الحريق على مسافة 700 متر من المنازل.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ والحرائق في كوينزلاند إن ظروف الحريق القاسية خفت منذ ذلك الحين و "لم تتحرك النيران إلا قليلاً".