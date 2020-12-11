حدث ليلاً| مصر تستقبل أول شحنة للقاح كورونا والمغرب تطبع مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "الخليج 365" أبرز الأحداث على النحو التالي:

زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 207 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 104281 حالة حتى اليوم.

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وزيرة الصحة: توفير لقاح كورونا مجانا.. وشحنات أخرى خلال الفترة المقبلة

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

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بث مباشر.. وصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا مطار القاهرة

وصلت مطار القاهرة، قبل قليل، أول شحنة لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، وكان في استقبال الشحنة لدى وصولها الدكتور هالة زايدة وزيرة الصحة، بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

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تطعيم 5 فئات.. "الصحة" تصدر بيانا عن استقبال شحنة لقاح كورونا

تستقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور كل من السفير الصيني لدى مصر، والقائم بأعمال السفير الإماراتي.

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الصحة: لقاح كورونا الصيني فعال بنسبة 86%

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته شركة (سينوفارم) الصينية، أثبت فعالية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

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يحقق مزيدًا من الاستقرار.. الرئيس السيسي تعليقًا على اتفاق المغرب وإسرائيل

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعته باهتمام بالغ التطور بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل.

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ترامب: اتفاق بين إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما.

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أول تعليق من المغرب بعد إعلان تطبيع علاقاته مع إسرائيل

أبلغ العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، باستئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت.

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بعد التطبيع مع الرباط.. نتنياهو: سنقيم خط طيران مباشر مع المغرب

نتنياهو: سنقيم خط طيران مباشر مع المغرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلام مع الرباط سيكون دافئًا، لافتًا إلى أنه سيتم تدشين خط طيران مباشر مع المغرب.

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الإمارات ترحب بإعلان المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

أعرب ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، عن ترحيبه بإعلان الولايات المتحدة سيادة المغرب على الصحراء الغربية.

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البحرين ترحب باتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء

أعربت العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى، عن ترحيبه باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، والاتفاق بين الرباط وتل أبيب على إقامة علاقات دبلوماسية.

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تحصيل رسوم "مقابل تحسين" على العقارات والأراضي المستفيدة من "النفع العام" بمحافظة القاهرة

أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، قرارا بالالتزام بتحصيل مقابل التحسين على جميع العقارات والأراضى الواقعة بنطاق أحياء محافظة القاهرة التي نفذ بها مشروعات منفعة عامة سواء كانت شوارع رئيسية أو فرعية أو مزلقانات أو مشروعات صرف صحى أو كبارى وغيرها من مشروعات النفع العام.

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وفاة اللواء طلعت مسلم أحد قادة حرب أكتوبر

توفي مساء اليوم للواء أركان حرب طلعت مسلم، قائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي في حرب تحرير سيناء ١٩٧٣.

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هولندا ترحل دبلوماسيين روسيين عملا في سفارة موسكو في لاهاي بعد اتهامهما بالتجسس

أعلنت السلطات الهولندية الخميس ترحيل دبلوماسيين روسيين اثنين، يعملان في سفارة موسكو في مدينة لاهاي غربي البلاد، جراء تهم تتعلق بالتجسس وخرقهم للأمن السيبراني؛ مما أضر بعمل بعض المنظمات والتي من شأنها أن تضر بأمن واقتصاد هولندا.

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ختام مهرجان القاهرة.. "عاش يا كابتن" يفوز بجائزة "إيزيس"

فاز الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن - Lift Like a Girl" إخراج مي زايد، بجائزة إيزيس، وقدرها 10 آلاف دولار، يقدمها صندوق مشاريع المرأة العربية، لأفضل فيلم مصري يبرز دور المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

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"فرانس برس": الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على تركيا

وافقت قمة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على تركيا.

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https://www.masrawy.com/news/news_publicaffairs/details/2020/12/11/1928924