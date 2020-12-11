شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات انعقاد مجلس إدارة هيئة الأوقاف فى القانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ووفقا للتشريع ينعقد مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وفيما يلى نستعرض آليات عقد اجتماع المجلس بالتفصيل.

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، أو بناء على دعوة من أغلبية أعضائه، ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولوزير الأوقاف الحق في دعوة المجلس إلى الانعقاد وحضور جلساته، وتكون له عندئذ الرئاسة.

و للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المناقشة دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون المجلس الإدارة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ووفقا للقانون يكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، وفى تطبيق أحكام هذا القانون تنوب هيئة الأوقاف المصرية عن وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وفيما يلى نستعرض اللجان النوعية التى يتم تشكيلها وفقا للقانون.