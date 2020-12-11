فوضى وسلاح.. خطة إخوان تونس للرد على حل البرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت مصادر أمنية تونسية مطلعة لـ"الخليج 365"، أن تنظيم الإخوان يسعى لاستخدام العنف ضد الدولة في حال تم حل البرلمان من قبل الرئيس قيس سعيد.

وأكدت المصادر أن الإخوان يستعدون لتجميع أسلحة في المحافظات الداخلية (سيدي بوزيد والقصرين) بهدف استعمالها ضد المدنيين.



وقال رضوان المصمودي الوجه البارز للإخوان على صفحتها الرسمية في الفيسبوك موجها رسالة لأنصار التنظيم "استعدوا للقتال للدفاع عن ثورتكم".

رسائل يراها متابعون بأنها تجييش لأنصار التنظيم وتحريض على القتل والاقتتال ضد التونسيين؛ ويقول بدر الدين المزوغي الناشط الإسلامي السابق أن هذا الأسلوب في التهديد يذكره بذات الأساليب التي كانت تعتمدها حركة النهضة في بداية التسعينات من القرن الماضي عندما ألقت مياه النار على التونسيين لتخويفهم.

وأكد أن الوضع التونسي مخيف في ظل ضعف شعبية الإخوان وانكساراتهم مذكرا بما قاله شكري بلعيد في وصف حركة النهضة "سيلجؤون للعنف كلما زاد خناقهم".

من جانبه دعا الوزير السابق محمد عبو إلى حل البرلمان طبقا للفصلين 98 و89 من دستور 2014.



وطالب بتطبيق الأمر عدد 50 لسنة 1978، بوضع السياسيين الذين توفرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل من الخارج تحت الإقامة الجبرية قائلا إنهم يشكلون خطرا على الاستقرار، والفوضى ستكون وسيلتهم للإفلات من المحاسبة.