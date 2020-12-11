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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نفذت هيئة الطرق والمواصلات 353 عملية تفتيشية على منشآت تأجير الحافلات، ورصد استخدام حافلات نشاط التأجير في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب مدى توفر الاشتراطات الفنية لهذه النوعية من الحافلات.

أوضح محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بالهيئة، أن الحملة شملت مناطق القصيص، وهور العنز، ونايف ومواقف دبي مول؛ حيث أسفرت عن 42 مخالفة تركز معظمها على استخدام حافلات نشاط التأجير في غير الغرض المخصص لها بوصفه مخالفاً للقوانين والتشريعات المتبعة، مشيراً إلى أن الحملة هدفت إلى الاطلاع على مدى التزام منشآت تأجير الحافلات بالتراخيص المعمول بها ومدى صلاحيتها.

وأكد أن هذه الحملة تم إطلاقها بالتنسيق بين مؤسسة الترخيص ومؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، وأنها تأتي في إطار خطط استراتيجية موضوعة على مدار العام من أجل تنظيم وضبط نشاط هذا القطاع.

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