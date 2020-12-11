شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب سعيد العابدي رئيساً لـ«مالية الوطني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها الأول الإجرائي بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، الذي تم انتخابه من قبل أعضاء اللجنة بالتزكية رئيساً للجنة، كما تم انتخاب مروان عبيد المهيري مقرراً للجنة.

حضر الاجتماع كلٌّ من: مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، وميرة سلطان السويدي، والدكتور طارق حميد الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها حول مشروع قانون اتحادي فـــي شـــأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2019، الذي يتكون من (33) مادة.

وقال سعيد راشد العابدي، اطلعت اللجنة على تقريرها في شأن مشروع القانون وملاحظاتها، وإجراء التعديلات المناسبة عليه، وذلك تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس؛ لمناقشته وإقراره خلال جلساته القادمة.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019، وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل، ومقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل، بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد، وبنود مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة.