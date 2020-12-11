شكرا لقرائتكم خبر عن «التبـة» يفـوز بالهـرم الذهـبي.. وإلهـام شاهين أحسـن ممثلـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

اختتمت مساء أمس الخميس، بمسرح We في ساحة دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي بدأت في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، حيث فاز بجائزة الهرم الذهبي فيلم «التبة» من المملكة المتحدة.

وشهد حفل الختام أمس، توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات المهرجان المختلفة، حيث فاز فيلم «من يحرقن الليل السعودي» في مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة بشهادة تقدير، كما فاز فيلم «الحياة على الهامش» من الصومال بشهادة تقدير أيضاً، وفاز فيلم «المباراة» من سويسرا بجائزة لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، وفاز فيلم «ايزابيل» من كوبا بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير، كما فاز فيلم «التبه» من المملكة المتحدة للنجم المصري أمير المصري بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة أسبوع النقاد الدولي.

وفاز بجائزة أحسن ممثل «جوليان فيرجوف» عن دوره في فيلم «دروس في اللغة الألمانية».وجائت جائزة أحسن ممثلة، مناصفة بين النجمة المصرية إلهام شاهين عن فيلم «حظر تجوال» والروسية «ناتاليا بابلينوفا» عن فيلم «مؤتمر»، وفاز بجائزة أحسن ممثل «جوليان فيرجوف» عن دوره في فيلم «دروس في اللغة الألمانية». وفاز بجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو فيلم «٥٠ أو حوتان يجتمعان على الشاطئ» المكسيكي، أما جائزة الهرم البرونزي ففاز بها فيلم «عاش يا كابتن» المصري.