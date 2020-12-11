"دعم كبير" لإعادة انتخاب أزولاي مديرة لليونسكو

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باريس: أعرب المجلس التنفيذي في منظمة اليونسكو الذي يجتمع منذ الأربعاء، "دعمه الواسع" لترشيح المديرة العامة الحالية للمنظمة أودري أزولاي لولاية جديدة، على ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.

وقال السفير الإثيوبي لدى فرنسا هينوك تيفيرا شول وهو المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة التي تتخذ مقرا لها في باريس، لوكالة فرانس برس إن أودري أزولاي قدمت خلال اليوم الأول من الاجتماع الأربعاء الفائت "حصيلة عملها ورؤيتها للولاية المقبلة وعزمها على إعادة الترشح. وقد عبّرت أكثرية كبيرة من أعضاء المجلس عن دعمها بصورة واضحة جدا".

وذكر مصدر مقرب من اليونسكو أن من بين 58 عضوا في المجلس التنفيذي، "أعرب حوالى ثلاثين مباشرة عن دعمهم أزولاي فيما قال عشرة آخرون إنهم سيدعمون عملها وأبدوا سعادتهم بترشحها".

وأضاف المصدر "هذا اعتراف بعملها منذ 2017 والذي شمل خفض التوتر الإسرائيلي - الفلسطيني داخل اليونسكو والجهود لترشيد النفقات والعمل الكبير في الموصل (حيث تنسق اليونسكو خطة طموحة لإعادة الإعمار)، وفي بيروت (إعادة إعمار مدارس) وعلى صعيد الذكاء الاصطناعي والتعليم من بعد في فترة الجائحة الحالية".

ويجتمع المجلس التنفيذي في خريف 2021 لاختيار المدير المقبل للمنظمة قبل رفع التسمية للحصول على موافقة الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضوا في اليونسكو.

وكانت أزولاي قد انتُخبت في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إثر مسار ساده تشويق كبير انتهى بمواجهة فرنسية - قطرية. وقد وجهت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة لها في عز المرحلة الانتخابية من خلال إعلانهما الخروج من المنظمة.