تعطيل مشروع يقلص السلطات الرئاسية في مولدافيا

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كيشيناو: قررت المحكمة الدستورية في جمهورية مولدافيا السوفياتية السابقة الاثنين تعليق مشروع قانون يهدف إلى تقليص السلطات الرئاسية، أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم احتجاجات المعارضة.

وانتخب المولدافيون الشهر الماضي مايا ساندو الموالية لأوروبا في اقتراع حقّقت فيه انتصارا مفاجئا على الرئيس المنتهية ولايته إيغور دودون.

لكن النواب المولدافيين أقروا هذا الأسبوع مشروع قانون ينقل سلطات إدارة جهاز الاستخبارات من الرئاسة إلى البرلمان، في مبادرة قدمها حزب الاشتراكيين الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته دودون.

وهذا ما دفع ساندو إلى توجيه نداء لمناصريها للتظاهر ضد الخطوة.

ودعت ساندو أنصارها إلى التجمع ضد الإجراء الذي اعتبر محاولة لتقليص صلاحياتها كرئيسة وتعزيز سلطات البرلمان حيث يحظى دودون بغالبية.

وقالت المحكمة في بيان الاثنين "اليوم ... أمرت المحكمة الدستورية بوقف العمل بالقانون الذي تم تبنيه في 3 كانون الأول/ديسمبر 2020".

والخميس تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص ضد الخطوة.

وطعن حزب العمل والتضامن الذي تتزعمه ساندو بالقانون أمام المحكمة الدستورية. والأحد، تظاهر الآلاف في العاصمة المولدافية كيشيناو الأحد للمطالبة باستقالة الحكومة وبانتخابات نيابية مبكرة.

وخلال ولايته الرئاسية (أربع سنوات) تلقى دودون دعما قويا من موسكو وسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا.

في المقابل، تعهّدت ساندو خلال حملتها الانتخابية مكافحة الفساد في الجمهورية السوفياتية السابقة البالغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة والتي تعد إحدى أفقر الدول الأوروبية.

ولطالما شهدت مولدافيا الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تنطق لغتها، انقساما بين تعزيز الروابط مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على العلاقات التقليدية مع موسكو.