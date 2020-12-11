روسيا تشيد بانتخابات تشريعية "شفافة" في فنزويلا

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موسكو: اشادت روسيا الاثنين بانتخابات تشريعية "شفافة" في فنزويلا، حصل الرئيس نيكولاس مادورو في ضوئها على الغالبية في الجمعية الوطنية. وقالت الدبلوماسية الروسية في بيان إن "العملية الانتخابية في فنزويلا جرت في شكل أكثر مسؤولية وشفافية مما يحصل في بعض الدول التي تعودت اعتبار نفسها 'مثالا في الديموقراطية'"، مؤكدة أن "أي انتهاك خطير" لم يسجل خلالها.

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