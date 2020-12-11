نعت القناة الثانية في صفحتها الرسمية بالفايسبوك، بعد منتصف الليلة، الزميل الصحافي بالقناة صلاح الدين الغماري. وكتبت القناة، ‏”ببالغ الأسى والحزن تلقينا خبر وفاة زميلنا الاعلامي المتميز صلاح الدين الغماري. رحم الله الفقيد، وداعا صلاح..”. قال زملاء الاعلامي الراحل، إنه توفي إثر سكتك قلبية. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.

كانت هذه تفاصيل خبر الصحافي في القناة الثانية صلاح الدين الغماري في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.