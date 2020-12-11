يونيسكو” تبت قريبا في إدراج “الكسكس” ضمن التراث الثقافي”

يضم جدول أعمال الاجتماع السنوي للجنة الدولية الحكومية، المنعقد، في الفترة الممتدة من 14 إلى 19 دجنبر الحالي، مناقشة إدراج المهارات، والخبرة، والممارسات المتعلقة بإنتاج، واستهلاك الكسكس ضمن الثراث الثقافي غير المادي.

وتقدمت 4 دول مغاربية، هي المغرب، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، في مارس 2019، لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بملف مشتركا يهدف تسجيل الكسكس ضمن لائحة التراث الثقافي غير المادي.

وتم إيداع الملف من قبل الدول المغاربية لدى قطاع الثقافة في اليونسكو، المكلف بالاتفاقيات، والاعلانات العالمية على غرار اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، والاعلان العالمي حول التنوع الثقافي، ما يضع حدا لخصومة بين البلدان، دامت لسنوات، حول أصل طبق الكسكس.

وسوف تفتتح اللجنة أعمالها، خلال حفل رسمي في كينغستون، في جامايكا، بمشاركة المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، ورئيسة اللجنة، ووزيرة الثقافة وقضايا الجنسين والأنشطة الترفيهية والرياضة في جامايكا، أوليفيا غرانج.

وتستمر حلقات النقاش الافتراضية على مدار ستة أيام، لمدة ساعتين ونصف الساعة، يوميا.