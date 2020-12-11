اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.. وهبي: عين العقل

اعتبر عبد اللطيف وهبي الأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة، أن” موقف الأمريكي بخصوص مغربية الصحراء، هو عين العقل”.

وأضاف وهبي الأمين العام حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحه للقناة الأولى، مساء اليوم، “كنا ننتظر هذا الموقف من زمن”.

وأوضح المتحدث نفسه، أن ” المغرب كان من الدول السابقة، للاعتراف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية”، مبرزا “الموقف الأمريكي جاء ايجابيا، للتأكيد من جديد على مغربية الصحراء”.

وكان الملك محمد السادس أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إنه خلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية، يقول بلاغ الديوان الملكي.

