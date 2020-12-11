العثماني: اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء إنجاز كبير

على خلفية إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء؛ قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، إن هذا إنجاز كبير، سيؤثر على مساء قضية الصحراء المغربية في السنوات المقبلة اذا لم نقل في الشهور المقبلة.

وأضاف سعد الدين العثماني، في تصريحه للقناة الأولى، “دولة كبرى، وعضو في مجلس الأمن، تعترف بسيادة المغرب على كامل اراضيه الصحراوية، يعد إنجازا كبيرا”.

وأوضح رئيس الحكومة، أن اعتزام أمريكا فتح قنصليتها، هو اعتراف عملي وواقعي، وذلك عن طريق مرسوم رئاسي، مبرزا أن ذلك سيكون موقفا ثابتا للولايات المتحدة.

وكان الملك محمد السادس أجرى اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا مع دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إنه خلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وفي هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية، يقول بلاغ الديوان الملكي.