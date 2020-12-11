وكالة الأدوية الأوروبية تؤكد أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدفها لن يؤثر على تسليم اللقاحات

أعلنت مديرة وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الخميس، أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة على مدى أسبوعين لن يؤثر على جدول تسليم اللقاحات.

وقالت المديرة العامة للوكالة، إيمير كوك، في تصريح صحفي، “تعرضنا لهجوم إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين”، مضيفة “يمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك لن يؤثر على الآجال المقررة لتسليم اللقاحات، ونحن نعمل بكامل طاقتنا”.

وأوضحت أن الوكالة التي يقع مقرها بأمستردام، تجري تحقيقا “بالتنسيق مع خبراء من منظمات متخصصة بأمن شبكة الانترنت من كل أنحاء الاتحاد الأوروبي والسلطات القضائية والشرطة الهولندية”.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية التي تجري اتصالاتها حاليا لإصدار تراخيص لعدة لقاحات مضادة لكوفيد-19، قد أعلنت أنها تعرضت لهجوم إلكتروني تم خلاله قرصنة بيانات مرتبطة ب”فايزر” و”بايونتيك”.

وهذه الوكالة هي الهيئة الناظمة للأدوية في كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وي فترض أن تكشف في 29 دجنبر على أقصى تقدير عن قرارها بشأن ترخيص استخدام لقاح “فايز/بايونتيك”.