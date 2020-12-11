شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان العربية» تدعو لتطوير «استجابة الأزمات» والان نبدء بالتفاصيل

دعت لجنة حقوق الإنسان العربية المجتمع الدولي بجميع مكوّناته إلى تطوير إستراتيجية عالمية للاستجابة للتحديات والأزمات العالمية تعزز التضامن والتعاون الدولي، وتحترم حقوق الإنسان وتحميها وتساهم في أعمالها، وفي القلب منها الأزمات الصحية الطارئة التي أصبحت تتكرر بصورة منتظمة خلال العقدين الماضيين.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونقلته «واس»: إن احتفاء العالم هذا العام يأتي في ظل أزمة صحية عالمية خطيرة نظرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) الذي تواجه الإنسانية بسببه تهديدًا خطيرًا في كل بقاع العالم لأهم الحقوق الإنسانية بمعناه الواسع، وهو الحق في الحياة، مما يمثل اختبارًا حقيقيًا وعميقًا لمدى إيمان المجتمع الدولي ودوله ومؤسساته بكرامة الإنسان واحترام حقوقه، ويمثل في الوقت نفسه فرصة لاستخدام معايير حقوق الإنسان في مواجهة هذه الأزمة الإنسانية وتعزيز فاعلية التصدي لها.

وثمّنت اللجنة الجهود التي اتخذتها الدول وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، لمنع انتشار فيروس كورونا ومكافحته، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون فيما بينها إعمالًا لمبدأ التضامن والتعاون الدولي الذي تبرز الحاجة الملحّة إليه في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.