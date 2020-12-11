إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا

رياضة 2020-12-10 | 23:48 878 مشاهدة

‏⁧‫أفادت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، بأن ‬⁩إدارة الغذاء والدواء الأميركية أجازت استخدام لقاح "فايزر - بيونتك" ضد فيروس كورونا جدير بالذكر أن الهيئات الرقابية الأميركية أكدت في وقت سابق، أن لقاء فايزر فعال بنسبة 95%. وكانت بريطانيا بدأت الثلاثاء الماضي، عمليات التطعيم بلقاح فايزر المضاد لفايروس كورونا.

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