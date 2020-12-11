شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تسجل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 حالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصريةمساء الخميس عن تسجيل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 22 حالة وفاة.



وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 207 أشخاص من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104281 شخص حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ 120147 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6854 حالة وفاة.