تجدت القصف المدفعي المتبادل في اليمن بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين جنوب شرق البلاد.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري، حمل المتحدث باسم قوات المجلسالانتقالي في المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين، محمد النقيب، عبر حسابه في موقع "تويتر"، قوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المسؤولية عن خرق نظام وقف إطلاق النار.
وذكر النقيب أن القوات الحكومية "تواصل خروقاتها واستفزازاتها" بشن ضربات مدفعية على قوات المجلس الانتقالي في قطاعي الطرية ووادي سلا، مشيرا إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار جهود تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وبوجود قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر تجدد القصف بين قوات هادي والانتقالي الجنوبي في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.