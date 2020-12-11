أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن مسيرة بلاده نحو السلام الشامل والديمقراطية، والتي تتحقق معها المطالب كاملة، تواجه الكثير من المطبات والعوائق، مشددا على أنه بتوحد الأهداف ووضوحالرؤية سيجتاز السودانيون الموانع.
وقال حمدوك - في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان - "عهدنا أن نقيم مع شعبنا مشروع الانتقال على الأسسالتي وضعتها ثورة ديسمبر المجيدة بأيادي الشهداء والثوار".
وأضاف "ثقة شعبنا في هذا المشروع وضرورة إنجازه، هو الوقود الذي يعين بلادنا على استكمال المسير نحو الغايات المنشودة التي لا يمكن تحقيقها إلا بتعزيز وصون حقوق الإنسان، المُرتكز الأساسي للتحول الديمقراطي المنشود".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان: سنجتاز عوائق تحقيق السلام الشامل والديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.