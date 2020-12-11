مسؤول أمريكي: الحوثيون يتصرفون كجماعة إرهابية

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، تيموثي لندركينغ، اليوم الخميس، إن الحوثيين في اليمن يتصرفون كجماعة إرهابية عبر استهداف المدنيين وتعميق علاقاتهم مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف كجماعة إرهابية.

ووفقًا لشبكة سكاي نيوز الأخبارية،

اضاف لندركينغ خلال إيجاز صحفي عبر الهاتف لـ"سكاي نيوز عربية" إن استخدام الحوثيين للأطفال كجنود واعتراض المساعدات الإنسانية في اليمن إضافة إلى إمكانية تسببهم بكارثة بيئية بحرية من الأسباب التي تدفع باتجاه التفكير في تصنيفهم جماعة إرهابية.

واعتبر لندركينغ أن إصرار الحوثيين على استهداف المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ يهدد أمن وسلامة المدنيين ويظهر عدم اهتمامهم بالانخراط في أي مسعى لتحقيق السلام.

وتابع لندركينغ أن إيران مستمرة في تقديم الأسلحة والعتاد للحوثيين لتنفيذ هجمات تستهدف البنية التحتية والمطارات في السعودية.

وأكد لندركينغ أن الدعم الإيراني للحوثيين يزعزع استقرار المنطقة ويقوض أمنها ويزيد من معاناة الشعب اليمني.