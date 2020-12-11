وزير خارجية المغرب: أمريكا ستفتتح قنصليتها في الداخلة

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفتتح قنصليتها في مدينة الداخلة.

وذكر بوريطة في تصريحه لـشبكة سكاي نيوز عربية أن الولايات المتحدة ستفتتح قريبا قنصليتها في مدينة الداخلة، الواقعة في جنوب البلاد.

وتابع: "الحدث الأهم بالنسبة للمغرب والمغاربة كافة هو إعلان اعتراف أميركا بالسيادة المغرب على الصحراء.. هذا تحول تاريخي في القضية".

وبخصوص القضية الفلسطينة، أوضح وزير الخارجية "المغرب كان سباقا للانخراط في عملية السلام في القضية الفلسطينية، والدور المغربي معروف ومعترف به منذ سنوات".

وأردف قائلا: "خصوصية المغرب هو أنه منخرط في الشرق الأوسط من دون أن تكون له مصلحة مباشرة، وهو ما جعل للمملكة مصداقية في مختلف القضايا".

وأبرز أن المغرب مع "حل الدولتين ومع المفاوضات بين طرفي القضية. ثوابتنا اتجاه القضية والشعب الفلسطيني واضحة".

ويأتي هذا الافتتاح في أعقاب إعلان البيت الأبيض، الخميس في بيان، أن الولايات المتحدة "باتت اعتبارا من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء".

وذكر بيان للبيت الأبيض أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".