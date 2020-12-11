انتخاب عبد المنعم العودات رئيسًا جديدًا لمجلس النواب الأردنى

فاز المحامى عبدالمنعم العودات برئاسة مجلس النواب الأردني في الجلسة الأولى للمجلس اليوم، وحاز العودات على 84 صوتا، فيما حصل منافسه محمد الفايز على 26 صوتا، في حين غاب 15 نائبا عن حضور الجلسة بعد إصابة أغلبهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب " بترا".
مما يذكر أن المحامى العودات عضو فى مجلس
أفادت وسائل إعلام أردنية أن 13 نائبا و4 من الأعيان لن يحضروا افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني التاسع عشر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.
وقال أمين عام مجلس الأعيان، علي الزيود، في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة، بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.
وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلا عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الجلسة.
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