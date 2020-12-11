عقوبات أميركية على 5 قيادات حوثية

سيف اليزيد - واشنطن (وكالات) فرضت الولايات المتحدة الأميركية، أمس، عقوبات على 5 قيادات من ميليشيات الحوثي الإرهابية متورطين بتعذيب نساء وأطفال.

وشملت العقوبات عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن في ميليشيات الحوثي، ومطلق عامر المراني، نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين.

كما ضمت القائمة عبدالقادر الشامي، القيادي في الميليشيا، وسلطان زبن، مدير إدارة التحقيقات الحوثية. وقال بيان الخزانة الأميركية إن قادة الحوثيين ارتكبوا انتهاكات عدة من اعتقال وحجز تعسفي وتعذيب لليمنيين خاصة الأطفال والنساء، كما استهدفوا نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.

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